BALTIMORE — Trey Mancini a couronné une séquence de trois circuits en première manche aux dépens de Gio Gonzalez et les Orioles de Baltimore ont facilement battu les Nationals de Washington 6-4, lundi soir, pour enregistrer une cinquième victoire d’affilée.

Kevin Gausman (2-3) a limité l’attaque la plus prolifique du Baseball majeur à seulement deux points en sept manches au monticule. Il a retiré les 10 premiers frappeurs à l’affronter et a fait fendre l’air à un total de huit d’entre eux, en route vers sa plus longue sortie de la saison.

Joey Rickard a commencé la rencontre en étirant les bras, puis Mark Trumbo a ajouté une claque en solo à sa fiche avant que Mancini n’expédie l’offrande de Gonzalez — alors qu’il y avait un coureur sur les sentiers — dans les gradins du champ extérieur pour porter la marque à 4-0. Ce fut suffisant pour les Orioles, qui présentent maintenant une fiche de 37-24 à vie contre leurs rivaux du secteur dans le cadre de la célèbre ‘Beltway Series’, qui a commencé en 2006.

Caleb Joseph a réussi un sommet personnel de quatre coups sûrs pour les Orioles (21-10). Ces derniers ont la deuxième meilleure fiche des Ligues majeures derrière les meneurs de la section Est de l’Américaine, les Yankees de New York.

Bryce Harper a frappé un circuit et produit deux points pour les Nationals.