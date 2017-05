MONTRÉAL — Le nouveau milieu de terrain de l’Impact Blerim Dzemaili est enfin arrivé à Montréal.

Après quelques mois de rumeurs, le président de l’équipe, Joey Saputo, avait confirmé en décembre que l’international suisse allait être transféré du Bologne FC à la fin de la saison de son club italien.

Les insuccès de l’Impact ont précipité les choses et Dzemaili pourrait finalement enfiler l’uniforme bleu-blanc-noir dès samedi, contre le Crew de Columbus.

L’Impact a officialisé le prêt de Dzemaili mardi, avant d’accueillir son nouveau joueur désigné à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.

Né en Macédoine, Dzemaili s’est dit prêt à relever un nouveau défi après neuf saisons en Italie. Âgé de 31 ans, l’Impact espère le voir s’imposer comme milieu offensif central. Avec le Bologne FC cette saison, il a récolté huit buts et trois aides en 31 matchs de Série A.

Au cours de sa carrière, Dzemaili a principalement joué en Italie et en Suisse, prenant part à 223 matchs de Série A (Torino FC, Parme Calcio, SSC Naples, Genoa CFC et Bologne FC) ainsi qu’à 111 matchs de Super League, tous avec le FC Zürich. Il a aussi évolué en première division anglaise avec le Bolton Wanderers FC et en Turquie avec le Galatasaray.

Sur la scène internationale, Dzemaili a récolté six buts et trois aides en 56 matchs avec la sélection nationale de la Suisse. Il a notamment disputé trois matchs de la Coupe du Monde 2014, au Brésil, et il a commencé trois matchs de la phase de groupes et le match de huitièmes de finale à l’Euro 2016, en France.