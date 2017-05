MADRID — C’est un match disputé il y a plus de deux ans qui permet à l’Atlético Madrid de garder espoir face au Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions.

L’Atlético tentera de combler un retard de 3-0 lors de la deuxième manche, mercredi. Et il n’y a pas si longtemps que les partisans assistaient à un exploit au stade Vicente-Calderón qui serait suffisant pour permettre à l’Atlético d’accéder à la finale.

C’était un samedi après-midi en février 2015. L’Atlético avait alors signé une de ses plus grandes victoires face à son grand rival, l’emportant 4-0 en ligue espagnole.

Il s’agit de la seule victoire par au moins trois buts de l’Atlético contre le Real au cours des quatre dernières décennies. Mais c’est ce qui permet aux partisans et aux joueurs de croire qu’il y a encore de l’espoir.

«Nous les avons déjà battus par quatre buts au stade Calderón, avec Cristiano (Ronaldo) en uniforme, avait rappelé le milieu de terrain Jorge «Koke» Resurreccion après la première manche. Vous ne savez jamais ce qui peut se produire, demandez au Paris Saint-Germain. Nous allons nous battre jusqu’au bout.»

Les deux équipes espagnoles n’ont pas beaucoup changé depuis le duel de 2015.

À l’époque, l’Atlético était déjà considérée comme la troisième meilleure formation en Espagne et trois des buts marqués cet après-midi-là avaient été inscrits par des joueurs évoluant toujours avec l’équipe — Tiago Cardoso, Saul Niguez et Antoine Griezmann.

Et l’Atlético aura à nouveau besoin de ses canons. Une victoire de 3-0 forcerait la présentation d’une prolongation, et peut-être d’une séance de tirs au but.

Du côté du Real, neuf partants du match de 2015 sont toujours avec l’équipe, incluant Toni Kroos, Gareth Bale, Karim Benzema et Ronaldo, qui a marqué les trois buts lors du match aller.

«Ce sera très difficile, mais c’est ça le soccer, a déclaré l’entraîneur de l’Atlético, Diego Simeone. Il faut s’attendre à l’inattendu et nous battre jusqu’à la fin. Nous allons tenter l’impossible, mais nous sommes l’Atlético Madrid et nous en sommes peut-être capables.»

L’Atlético tentera aussi d’éviter l’élimination aux mains du Real Madrid pour une quatrième campagne d’affilée en Ligue des Champions. Ils ont perdu en finale en 2014 et 2016, ainsi qu’en quart de finale en 2015.

Peu importe le résultat, les spectateurs devraient avoir les émotions à fleur de peau, mercredi. L’Atlético disputera son dernier match continental au stade Vicente-Calderón, puisque l’équipe déménagera dans un nouveau stade la saison prochaine. L’Atlético a remporté 29 de ses 35 derniers matchs européens à domicile, encaissant seulement deux revers.

«Les partisans nous ont toujours appuyés dans les moments difficiles et ce ne sera pas différent cette fois-ci», a rappelé Niguez.