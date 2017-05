MADRID — Le favori Andy Murray a gagné son premier match à l’Omnium de Madrid 6-4, 6-3 face au Roumain Marius Copil, ce qui lui a permis d’atteindre le troisième tour.

Murray a brisé le service de son rival à une reprise lors de chaque manche, mardi, et n’a jamais donné de balle de bris à Copil, 104e au classement mondial.

Champion à Madrid en 2008 et 2015, Murray s’est incliné devant Novak Djokovic en finale l’an dernier.

L’Autrichien et huitième tête de série Dominic Thiem a aussi atteint le troisième tour grâce à un gain de 6-3, 6-4 face à l’Américain Jared Donaldson, tandis que le Belge classé neuvième David Goffin a réussi neuf as dans une victoire de 7-6 (3), 6-0 face à l’Allemand Florian Mayer.

Le Croate Ivo Karlovic a eu besoin de plus de trois heures pour achever l’Espagnol Roberto Bautista Agut 7-6 (4), 6-7 (9), 7-6 (6). Le puissant Karlovic a réussi 35 as et a sauvé quatre balles de match au cours du duel.

L’Américain Ryan Harrison a vaincu l’Australien Bernard Tomic 7-5, 4-6, 6-2.

Djokovic et le favori local Rafael Nadal disputeront leur premier match mercredi. Djokovic sera opposé à l’Espagnol Nicolas Almagro, tandis que Nadal affrontera l’Italien Fabio Fognini.

Du côté des dames, notons les victoires de la Roumaine et troisième tête de série Simona Halep 6-3, 2-6, 7-6 (2) face à l’Italienne Roberta Vinci, et de l’Australienne classée 16e Samantha Stosur, 6-3, 7-5, contre la Colombienne Mariana Duque-Marino.