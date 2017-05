DENVER — Ryan Hanigan a vidé les sentiers à l’aide d’un simple après deux retraits lors d’une poussée de six points des siens en troisième manche, Mark Reynolds a cogné un circuit dans un quatrième match de suite et les Rockies du Colorado ont défait les Cubs de Chicago 10-4, mardi, dans le premier match d’un programme double.

Reynolds a aussi frappé deux simples d’un point chacun alors que tous les joueurs dans la formation partante des Rockies ont cogné au moins un coup sûr, incluant le lanceur Antonio Senzatela. Reynolds affiche une moyenne au bâton de ,533 à ses quatre derniers matchs.

Malgré un contrôle erratique de ses tirs, Senzatela (5-1) a limité les dégâts pendant six manches. Il a accordé trois buts sur balles, mais a retiré quatre frappeurs sur des prises.

Jake Arrieta (4-2) a été chassé du monticule après trois manches et deux tiers — son plus court départ avec les Cubs. Il a accordé neuf points, dont seulement cinq étaient mérités, et neuf coups sûrs.