PITTSBURGH — Les Penguins de Pittsburgh ont essentiellement passé cinq matches à exploiter les minces failles des Capitals de Washington. Ils voulaient générer des chances de marquer de qualité, tandis que leurs rivaux misaient sur la quantité d’occasions de faire mouche.

Mais en 80 minutes, incluant le dernier tiers du match numéro cinq, la marge de manoeuvre de Sidney Crosby, Evgeni Malkin et compagnie a été passablement réduite.

À l’approche du match ultime de mercredi, l’attaque la plus productive de la LNH souhaite éviter un effrondement davantage associé aux Capitals, à ce temps-ci de l’année.

Voulant devenir les premiers champions en près de 20 ans à conserver la coupe Stanley, les Penguins savent quoi faire, mais c’est une autre chose de le mettre à exécution.

«Nous devons passer plus de temps dans leur zone, a dit Crosby. Nous pouvons les fatiguer un peu plus de cette façon.»

Du début de la troisième période du cinquième match à la mi-chemin du sixième, les Capitals ont enfilé huit buts de suite. Les trois premiers ont prolongé leur campagne. Les cinq autres ont rendu possible une victoire cinglante à l’étranger.

Les Penguins ont tiré une seule fois dans les 17 premières minutes du sixième match, et celui-ci était en fait un dégagement de Brian Dumoulin. Ils ont fini la rencontre avec seulement 18 tirs, avec les buts tardifs de Malkin et Jake Guentzel rendant le score un peu plus respectable.

En poste depuis 18 mois, l’entraîneur des Penguins, Mike Sullivan, a développé une expertise pour cerner quels pions bouger. Le plus récent match fut un rare exemple où ça n’a pas fonctionné. Il a réuni dans le même trio Carl Hagelin, Nick Bonino et Phil Kessel, si efficaces le printemps dernier, mais ils ont obtenu un seul tir au but. Lors de l’entraînement de mardi, bref mais intense, ces trois joueurs avaient déjà été assignés à différentes unités.

Les Penguins n’ont pas de problème à être éclipsés pour les tirs, si le score final est en leur faveur. Mais la question va au-delà du nombre de tirs: lors des deux derniers matches, Braden Holtby a rarement été mis au défi sérieusement.

«Je pense que nous n’avons pas fait en sorte de pouvoir dicter le tempo, a dit Sullivan. Il faut donner un peu de crédit aux Capitals, mais nous devons mieux résister à la pression.»

«Si nous nous appliquons à les garder plus souvent dans leur zone, tout le reste va suivre», estime Crosby.

Les Penguins ont un rendement de 5-0 lors de matches numéro sept en sol ennemi, comme ce sera le cas au Verizon Center, mercredi.