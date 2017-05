SAINT-LOUIS — Au lieu de se préparer pour disputer un match ultime contre les Predators de Nashville mardi, les joueurs des Blues de St. Louis n’ont eu d’autres choses à faire que de ramasser leurs effets personnels et de revenir sur une saison parfois tumultueuse qui laisse toutefois entrevoir de belles choses l’an prochain, croient-ils.

«Ça fait encore mal, a reconnu le défenseur et capitaine des Blues, Alex Pietrangelo.

«Après quelques jours de réflexion, nous devons être fiers du stade où nous nous sommes rendus. Je suis prêt à parier qu’en milieu de saison, peu de gens pensaient que nous serions ici, aujourd’hui, à tenir cette conversation. C’est encore décevant, bien sûr. Le but ultime demeure de gagner la coupe Stanley et de savoir qu’une autre formation atteindra cet objectif est très frustrant. Mais nous formons une jeune équipe, nous pensons avoir bâti quelque chose et je pense que nous avons une belle opportunité de faire un pas de géant l’an prochain.»

Après une récolte de 49 victoires et une participation à la finale de l’Association ouest il y a un an, les Blues ont perdu les services des vétérans attaquants David Backes, Troy Brouwer, Steve Ott et du gardien Brian Elliott. Le remue-ménage au sein de l’équipe s’est poursuivi pendant la saison avec le congédiement de l’entraîneur-chef Ken Hitchcock, le 1er février et l’échange du défenseur Kevin Shattenkirk peu de temps après.

Lorsque le directeur général Doug Armstrong a remplacé Hitchcock par Mike Yeo, qui allait le remplacer au début de 2017-2018, les Blues affichaient un dossier de 24-21-5. Yeo a mené les Blues à une fiche globale de 46-29-7 et le troisième rang de la section Centrale.

«Il s’agit probablement de la saison la plus difficile de ma carrière et de la plus longue, avec la Coupe du monde, a déclaré l’attaquant Vladimir Tarasenko, qui a mené les Blues avec des récoltes de 39 buts et 75 points.

«Nous avons affronté des moments de grande émotion pendant la saison, et beaucoup de hauts et de bas. Nous sommes demeurés unis aussi longtemps que possible — à partir même du premier match jusqu’au dernier — et il s’agit d’un pas vraiment important pour nous.»

Les Blues ont remporté leur série de premier tour en cinq rencontres face au Wild du Minnesota avant de s’incliner après six matchs serrés contre les Predators de Nashville. Lors de leurs quatre dernières sorties, les Blues n’ont inscrit que cinq buts et ont subi trois revers.

«Je crois que les quatrième, cinquième et sixième match ont été ceux où nous avons livré nos meilleures performances d’ensemble, a affirmé Armstrong. Ils (les Predators) sont parvenus à inscrire des buts à des moments opportuns, ce que nous n’avons pas réussi à faire.»

Les Blues, qui comptent protéger sept attaquants, trois défenseurs et un gardien en prévision du repêchage d’expansion des Golden Knights de Las Vegas, aiment leur noyau, qui inclut Tarasenko, Pietrangelo, Paul Stastny, Alexander Steen, Jaden Schwartz, Vladimir Sobotka et Robby Fabbri. La croissance des jeunes défenseurs Colton Parayko et Joel Edmondson et la ténacité du gardien Jake Allen, qui s’est relevé après des moments difficiles, donnent d’autres bonnes raisons aux Blues d’afficher de l’optimisme.

«Nous pensons compter sur un groupe de joueurs autour duquel nous pouvons bâtir, soutient Yeo. Nous allons devoir revenir et trouver un moyen d’être meilleurs. Nous en sommes capables. En ce qui me concerne, je regarde ce groupe et je suis optimiste.»