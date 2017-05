MIAMI — L’arrêt-court Adeiny Hechavarria est devenu le troisième joueur d’avant-champ des Marlins de Miami à être placé sur la liste des joueurs blessés en trois jours.

Ennuyé par une élongation d’un muscle abdominal, Hechavarria a officiellement été mis au rancart pour une période de dix jours mercredi.

Plus tôt cette semaine, les Marlins ont perdu les services du troisième but Martin Prado (élongation de l’ischio-jambier droit) et du réserviste Miguel Rojas (fracture du pouce droit).

Prado devrait être inactif pendant au moins un mois tandis que le nom de Rojas a été inséré sur la liste des blessés pour une période de 60 jours.

Les Marlins ont rappelé le joueur d’avant-champ Stephen Lombardozzi de leur club-école de La Nouvelle-Orléans au niveau AAA, et ont désigné pour assignation le lanceur droitier Joe Gunkel.