MADRID — Le Real Madrid, champion en titre de la Ligue des Champions, retournera en finale pour une troisième fois en quatre ans malgré une défaite de 2-1 aux mains de l’Atlético Madrid, mercredi.

L’Atlético Madrid, qui tirait de l’arrière 3-0 après le match aller, a fait bouger les cordages deux fois dans les 16 premières minutes de jeu pour s’approcher à un but d’envoyer cette demi-finale en prolongation. Francisco Alarcon a cependant marqué un but très important avant la fin de la première demie pour aider le Real Madrid à l’emporter 4-2 au total des buts et ainsi rejoindre la Juventus de Turin en finale. Celle-ci aura lieu le 3 juin, à Cardiff.

«Nous savions que nous allions souffrir un peu, mais nous sommes extrêmement heureux d’atteindre la finale, a mentionné l’entraîneur-chef du Real Madrid, Zinedine Zidane. Ce fut une très longue route et ça n’a pas été facile. Nous devons féliciter tous les membres de cette organisation pour avoir accédé à la finale pour une deuxième année de suite.

Le Real Madrid tentera de devenir la première équipe à être sacrée championne deux années de suite depuis la création du nouveau format de compétition, en 1992. Le Real Madrid deviendra du même coup la première équipe à avoir l’occasion de défendre son titre en finale depuis 2008-09, quand Manchester United avait réussi l’exploit.

Il s’agissait de la quatrième élimination consécutive de l’Atlético Madrid contre son rival espagnol. Le Real Madrid l’avait vaincu en finale, en 2014 et en 2016, et en quarts de finale, en 2015.

«Je suis heureux et fier que nous ayons pu montrer notre savoir-faire, a indiqué l’entraîneur-chef de l’Atlético, Diego Simeone. Quand nous avions dit que nous croyions en une remontée, plusieurs personnes ne nous ont pas pris au sérieux. Les 30 ou 35 premières minutes vont rester gravées dans la mémoire de nos partisans, mais nous affrontions une bonne équipe.»

À la 12e minute, Saul Niguez a inscrit le premier but de l’Atlético Madrid grâce à une belle tête à la suite d’un coup de pied de coin. Quatre minutes plus tard, Antoine Griezmann a doublé l’avance des siens sur un penalty, après que le défenseur Raphael Varane eut fait trébucher Fernando Torres.

Griezmann, qui avait raté un penalty lors de la dernière finale, a légèrement glissé au même moment qu’il a décoché son tir. Le gardien du Real Madrid Keylor Navas a mis la main sur le ballon, mais il n’a pas été en mesure de le garder hors du filet.

«Ils ont connu un fort début de match, mais petit à petit, nous retrouvé nos jambes, a affirmé Zidane. Nous étions bien meilleurs en deuxième demie.»

Le Real Madrid a résisté aux attaques et lorsque la pression appliquée par l’Atlético Madrid a commencé à diminuer, les champions en titre ont porté un dur coup à leurs adversaires quand Karim Benzema a effectué une superbe pièce de jeu pour orchestrer le but d’Alarcon.

Benzema était entouré de trois joueurs adverses, mais il a trouvé un moyen de les déjouer avant de remettre le ballon à Toni Kroos. Ce dernier a décoché un tir qui a été stoppé par le gardien Jan Oblak, mais Alarcon s’est emparé du retour de lancer pour toucher la cible.

L’Atlético Madrid a bien tenté de réduire l’écart, mais Navas a fermé la porte. À la 66e minute de jeu, il a bloqué un tir de Yannick Carrasco et ensuite la tête de Kevin Gameiro.