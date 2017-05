ANAHEIM, Calif. — Nick Ritchie a inscrit le but vainqueur à 3:21 de la troisième période et les Ducks d’Anaheim ont tenu le coup pour battre les Oilers d’Edmonton 2-1, mercredi soir, et remporter le septième match de cette série de deuxième tour.

Andrew Cogliano a aussi enfilé l’aiguille tandis que John Gibson a réalisé 23 arrêts pour les Ducks, qui avaient perdu leurs cinq derniers matchs numéro 7.

Drake Caggiula a assuré la réplique pour les Oilers, qui montrent maintenant une fiche de 3-3 lorsqu’ils disputent une septième partie à l’étranger. Cam Talbot a stoppé 28 lancers dans la défaite.

Les Ducks accueilleront maintenant les Predators de Nashville, vendredi, lors du premier match de la finale d’Association Ouest.

«C’était une rencontre émotive, a observé l’entraîneur-chef des Ducks, Randy Carlyle. Je voulais amener Nick sur le premier trio, mais je voulais voir le rythme du match. Je voulais ajouter un peu plus de poids sur notre premier trio en raison de la façon dont le trio de Leon Draisaitl, Milan Lucic et Caggiula avait joué lors de la dernière partie. Nick est jeune et il est costaud, mais il peut marquer des buts aussi.»

Les Ducks n’avaient pas eu les devants à domicile depuis que Mark Letestu avait créé l’égalité à 6:22 du premier vingt lors du premier affrontement, mais Ritchie a changé les choses en trompant la vigilance de Talbot. Sami Vatanen a aperçu Ritchie près du cercle droit pour obtenir un premier point dans ces séries.

«Nous sommes évidemment déçus. Nous ne sommes pas venus en séries pour jouer, nous sommes venus pour gagner, a insisté l’entraîneur-chef des Oilers, Todd McLellan. Nous avons joué contre de bonnes équipes. Il y a eu des hauts et des bas, mais c’est comme si en un mois, nous avions obtenu un baccalauréat sur ce que sont les séries. Cette expérience nous sera utile.»

Après avoir dominé les trois premiers duels au Honda Center — jusqu’aux trois dernières minutes du cinquième match — les Oilers ont ouvert le pointage dès la quatrième minute de jeu. Caggiula a défié le défenseur Shea Theodore et il a envoyé la rondelle derrière Gibson en tendant le bâton. Il s’agissait du troisième but de Caggiula à ses quatre dernières parties.

Disputant un septième match à domicile au cours d’une quatrième saison consécutive, les Ducks avaient été dominés 8-0 au chapitre des buts en première période lors de ces parties.

Les hommes de Carlyle sont passés à quelques pouces de niveler la marque au premier engagement, mais même si le défenseur Cam Fowler a fait bouger les cordages, les arbitres ont sifflé l’arrêt du jeu juste avant le tir, car la rondelle avait quitté la zone des Oilers.

L’équipe locale a cependant rebondi en deuxième période, quand Ryan Kesler a envoyé le disque dans l’enclave et que Cogliano est parvenu à la glisser à la gauche de Talbot, qui était étendu de tout son long dans son demi-cercle.

Après le but de Ritchie, les Oilers ont retiré leur gardien lors des deux dernières minutes de la rencontre, mais ils n’ont pas été capables de créer l’égalité. Gibson s’est notamment signalé sur un lancer de Patrick Maroon, qui était bien posté à sa droite.

«Nous avons connu le départ que nous voulions, mais nous nous sommes laissés aller par la suite et ils ont profité de quelques occasions, a affirmé Connor McDavid. Nous avons tout donné contre une très bonne équipe. C’est décevant, mais nous allons revenir en force.»