TERME LUIGIANE, Italie — Silvan Dillier s’est échappé tôt dans l’épreuve et fut le premier à franchir le fil d’arrivée de la sixième étape du Tour d’Italie, jeudi, tandis que Bob Jungels conservait le maillot rose du meneur au classement général.

Dillier a lancé un sprint avec environ 150 m à franchir au dernier col, et il est parvenu à préserver suffisamment d’énergie pour repousser l’attaque de Jasper Stuyven. Le Belge n’a pu se retenir de marteler son guidon en signe de frustration alors qu’il complétait la distance à une demie-roue du cycliste suisse.

Lukas Postlberger, qui a gagné la première étape, a terminé troisième, à 12 secondes du duo de tête à l’issue d’une course qui s’est déroulée sur 217 km entre Reggio Calabria et Terme Luigiane.

Michael Woods, d’Ottawa, s’est signalé avec une cinquième place, à 39 secondes de Dillier, et il occupe le 21e échelon au cumulatif des six premières étapes. Son compatriote, Svein Tuft, de Langley, en Colombie-Britannique, a complété la distance en 104e position, et il est 142e au total.

Le ‘Giro’ d’Italie, qui vient d’entamer sa portion continentale, se terminera le 28 mai.