COLOGNE, Allemagne — Le gardien Henrik Lundqvist va se joindre à la Suède au championnat mondial de hockey, les Rangers de New York étant éliminés des séries de la LNH.

Les Sénateurs d’Ottawa ont écarté les Rangers en six matches, mettant la touche finale en l’emportant 4-2 mardi.

Lundqvist, 35 ans, va rejoindre ses compatriotes à Cologne, l’une des deux villes qui accueillent le tournoi, avec Paris.

La Suède se classe quatrième du groupe A avec deux gains et deux revers (dont un en fusillade), pour sept points.

Leurs prochains rivaux seront les Italiens et les Danois, vendredi et dimanche. On ne sait pas encore quand Lundqvist sera disponible pour jouer.

Pour la première fois dans un événement d’importance, il s’apprête à jouer au niveau senior avec son frère jumeau Joel, attaquant et capitaine de la Suède. Ils ont joué ensemble le plus récemment en 2002, lors du championnat mondial junior.

Henrik Lundqvist, le gagnant du trophée Vézina en 2012, va participer au championnat mondial pour la cinquième fois. Il a aidé les siens à récolter l’argent en 2003 et 2004.

Lundqvist a aussi pris part à trois Olympiades, incluant une conquête de l’or à Turin, en 2006.

L’attaquant Kevin Hayes et le défenseur Brady Skjei, coéquipiers du gardien avec les Rangers, vont se joindre aux Américains à Cologne. Les États-Unis vont se mesurer aux Lettons samedi.