MONTMELO, Espagne — Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a dominé les deux premières séances d’essais du Grand Prix de Formule 1 d’Espagne, vendredi.

Hamilton a signé un chrono d’une minute et 20,802 secondes lors de la deuxième séance qui s’est déroulée sous un soleil radieux et une température qui a atteint 25 degrés Celsius au circuit de Catalunya. Le Britannique, qui est deuxième au classement des pilotes, a retranché 0,090 seconde au temps de son coéquipier Valtteri Bottas.

Lors de la première séance d’essais en matinée, les Mercedes avaient également imposé leur rythme au reste du peloton. Équipée d’un nouveau museau inédit, la Mercedes de Hamilton avait signé un chrono légèrement plus lent de 1:21,521, retranchant seulement 0,029 seconde au temps de Bottas — vainqueur du Grand Prix de Russie il y a deux semaines.

Les pilotes Ferrari Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen ont rétréci l’écart qui les séparait des Mercedes en matinée et se sont adjugé les troisième et quatrième rangs, à respectivement 0,310 et 0,418 seconde de Hamilton. En matinée, ils avaient concédé près d’une seconde au Britannique.

Les bolides Renault de Nico Hulkenberg et Jolyon Palmer ont surpris en s’emparant des deux échelons suivants.

Le vétéran pilote Felipe Massa a suivi en septième position, à 1,213 seconde de Hamilton. Son coéquipier chez Williams, le Québécois Lance Stroll, n’a pu faire mieux que le 17e temps, à 5,167 secondes du meilleur chrono.

Plus tôt en matinée, le pilote Fernando Alonso a de nouveau été amèrement déçu du rendement de sa McLaren. Le moteur du bolide de l’Espagnol a laissé s’échapper beaucoup d’huile avant de rendre l’âme dans un épais nuage de fumée, alors qu’il entamait son premier tour en piste devant ses partisans.

Une troisième séance d’essais libres sera présentée samedi matin, avant la séance de qualifications en après-midi.