FRISCO, Texas — Le gardien de but Ben Bishop a conclu une entente de six saisons d’une valeur de 29,5 millions $US avec les Stars de Dallas, a confirmé par voie de communiqué leur directeur général Jim Nill vendredi.

Bishop, qui est âgé de 30 ans, a été acquis par les Stars le 9 mai dans une transaction qui a envoyé un choix de quatrième tour au repêchage de la LNH de 2017 aux Kings de Los Angeles.

«Comme je l’ai déjà dit, Ben est un gardien de but qui fait partie des meilleurs dans cette ligue et nous sommes ravis de l’ajouter à notre équipe, a déclaré Nill. Ben veut contribuer à notre plan de relance à Dallas et sa passion était évidente pendant le processus de négociation. Nous sommes ravis de l’avoir sous contrat pour les six prochaines saisons.»

Le vétéran a partagé la dernière campagne entre les Kings et le Lightning de Tampa Bay, et il a affiché un pourcentage d’arrêts de 91,0 ainsi qu’une moyenne de buts alloués de 2,54 en 39 rencontres. Bishop a conclu la campagne 2016-17 avec un dossier de 18-15-5.

Au cours de sa carrière de huit saisons dans le circuit Bettman, le gardien originaire de Denver, au Colorado, a porté l’uniforme des Kings, du Lightning, des Sénateurs d’Ottawa et des Blues de St. Louis. En 270 matchs de saison régulière en carrière, l’Américain a conservé une fiche de 148-80-25, un pourcentage d’arrêts de 91,9 pour cent et une moyenne de 2,32, en plus d’avoir signé 19 jeux blancs.

Il a également été finaliste à l’obtention du trophée Vézina, remis au gardien par excellence de la ligue, à deux reprises. Bishop a terminé troisième au scrutin en 2013-14 et deuxième en 2015-16.

Le gardien de six pieds sept pouces et 216 livres a été sélectionné au troisième tour, 85e au total, par les Blues lors du repêchage de la LNH en 2005.