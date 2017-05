PARIS — Jean Todt convoitera cette année un troisième mandat de président de l’organisation qui chapeaute le sport automobile sur la planète.

Todt a été élu pour la première fois à ce poste en 2009, après avoir succédé à Max Mosley, et il a été réélu pour un mandat de quatre ans en décembre 2013.

L’élection aura lieu à Paris en décembre.

Le Français âgé de 71 ans a déclaré qu’il avait pris la décision «de demander un nouveau mandat de président de la FIA», avant d’ajouter qu’«au cours des prochains mois, mon équipe et moi allons travailler sur notre plateforme».

Todt s’était illustré en occupant la fonction de directeur général de l’équipe Ferrari en Formule 1 jusqu’en 2007. Il avait notamment permis au manufacturier italien de décrocher six championnats des pilotes et huit des constructeurs, en plus de lui permettre de gagner plus de 100 Grands Prix.