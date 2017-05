MANAMA, Bahreïn — Peu importe quelles sont ses intentions, les paroles et les gestes de Gianni Infantino à son deuxième congrès à titre de président de la FIFA n’ont fait que bien peu pour contraster avec l’ère Sepp Blatter.

Et ce, même après une année complète pour effectuer une refonte complète de la présidence entachée de l’organisme et l’occasion de se défaire des acolytes de l’ex-dirigeant.

Les critiques d’Infantino prétendent que, en apparence du moins, la direction prise par le nouveau président ressemble beaucoup à celle, nébuleuse, de Blatter: négociations à huis clos, décisions prises avec la garde rapprochée seulement et suppression des débats.

Le procureur à l’éthique démis de ses fonctions cette semaine par Infantino a été très explicite quand on lui a demandé quelles étaient les différences entre les deux présidents: seulement leur ville de naissance en Suisse.

«L’un vient de Brig; l’autre, de Visp», a déclaré Cornel Borbely.

Il y a toutefois une différence marquée. Infantino n’est pas accusé de fraude comme Blatter, qui a dirigé le football pendant 17 ans avant d’être chassé dans la disgrâce après qu’il soit devenu clair qu’il s’était enrichi à la tête de la fédération.

Leur soif de pouvoir semble toutefois comparable, surtout dans la façon clandestine que certaines décisions sont prises.

La façon dont Infantino a aussi accumulé du pouvoir sont en contradictions avec les recommandations émises en 2015, dont il a participé à l’instauration.

Selon ces recommandations, la présidence, élevée à une position exécutive sous Blatter, devait se rapprocher davantage d’un rôle d’ambassadeur, le secrétaire général gagnant les pourvoirs d’un chef de la direction. Pourtant, au congrès de la FIFA au Barheïn, Fatma Samoura a célébré son premier anniversaire comme secrétaire générale en étant reléguée à un rôle moins important.

La FIFA est loin d’être devenue plus transparente sous Infantino. Les congédiements de Borbely et du juge à l’éthique Hans-Joachim Eckert l’ont démontré. Après avoir averti ses membres de ne pas commenter publiquement ce dossier, les hauts dirigeants de la FIFA ont mis plus de 24 heures à formuler un semblant de réponse dans cette affaire.

Les qualifications de leurs successeurs — une avocate colombienne et un juge grec — ne sont pas remises cause. Ce qui demeure toutefois un mystère, ce sont les raisons exactes du congédiement des deux hommes. Ils n’ont découvert leur sort qu’en route vers le Barheïn, où ils devaient se représenter en élections.

«Les affaires sont menées de la même façon (que sous Blatter), s’est plaint le prince Ali Ben al Hussein, ex-candidat à la présidence et président de la Fédération jordanienne de football. Je ne vois pas les changements, l’ouverture et la transparence dont tout le monde parle sur le terrain.»

Infantino a répliqué à cette acusation en disant que «la nouvelle FIFA est une démocratie, pas une dictature».

Mais le président a aussi qualifié les récentes critiques à l’endroit de la fédération internationale et de son leadership de «fausses nouvelles» et de «faits alternatifs», insistant que l’organisme s’était repris en mains depuis son arrivée et qu’elle est maintenant digne de confiance.

En s’attaquant aux messagers — il s’est plus tard ravisé en précisant aux reporters qu’il ne visait pas les médias — Infantino a ainsi emprunté une page du livre de jeux de Blatter, dernière personne que le nouveau président devrait tenter de copier.

La bonne nouvelle pour Infantino à la conclusion de ce deuxième congrès marqué par les critiques à son endroit, c’est qu’il dispose de deux années pour remplir sa promesse de mener la FIFA vers une nouvelle ère, ouverte.