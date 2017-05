CLEVELAND — Ervin Santana a accordé seulement deux coups sûrs en sept manches, Miguel Sano a produit et marqué l’unique point du match à l’aide d’un circuit et les Twins du Minnesota ont défait les Indians de Cleveland 1-0, vendredi.

Santana (6-1) a également concédé cinq buts sur balles, mais il a abaissé sa moyenne de points mérités à 1,50. Les Indians ont rempli les coussins sur un simple et deux buts sur balles en cinquième manche, mais Santana a étouffé la menace en forçant Edwin Encarnacion à frapper un ballon.

Taylor Rogers a provoqué le premier retrait en huitième, puis Matt Belisle a terminé la manche. Brandon Kintzler a été parfait en neuvième pour enregistrer un neuvième sauvetage en 10 occasions cette saison.

Les Indians ont été 0-en-5 avec des coureurs en position de marquer et ils ont été blanchis pour une première fois cette saison.

Sano a frappé son circuit en première manche contre Josh Tomlin (2-4). Ce dernier a accordé six coups sûrs et un but sur balles en huit manches de travail.