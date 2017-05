ERIE, Pa. — Les Otters d’Erie ont remporté un deuxième titre de la Ligue de l’Ontario.

Anthony Cirelli a touché la cible après 2:41 de jeu en prolongation et les Otters ont défait les Steelheads de Mississauga 4-3, vendredi, pour remporter la coupe J. Ross Robertson en cinq matchs et obtenir un billet pour la Coupe Memorial.

Taylor Raddysh a marqué trois buts pour les Otters, complétant son tour du chapeau avec 1:15 à faire en troisième période pour provoquer la présentation d’une prolongation. Dylan Strome a récolté trois aides. Cirelli a aussi terminé la rencontre avec trois points.

Spencer Watson, Michael McLeod et Owen Tippett avaient permis aux Steelheads de mener 3-1 à mi-chemin en deuxième période.

Troy Timpano a stoppé 23 tirs dans la victoire, tandis que Matthew Mancina a repoussé 39 lancers dans la défaite.

Le seul autre titre des Otters avait été acquis en 2002.

L’attaquant des Otters Warren Foegele a été nommé joueur par excellence des séries même s’il a été le cinquième meilleur marqueur des siens avec 13 buts et 13 aides en 22 matchs. Alex DeBrincat a été le plus productif chez les Otters avec 38 points, suivi de Strome (34), Cirelli (31) et Raddysh (31).

Trois des quatre formations qui participeront à la Coupe Memorial sont connues. En plus des Otters, les Sea Dogs de Saint-Jean, champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et les Spitfires de Windsor, l’équipe hôtesse, seront du tournoi. La quatrième équipe sera celle championne de la finale de la Ligue de l’Ouest entre les Pats de Regina et les Thunderbirds de Seattle.