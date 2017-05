MIAMI — Tyler Flowers a claqué un circuit et produit quatre points, aidant les Braves d’Atlanta à mettre fin à une séquence de six défaites en battant les Marlins de Miami 8-4, vendredi.

Flowers et Brandon Phillips ont frappé un simple de deux points chacun lors d’une poussée de six points des leurs en septième manche qui creusait l’écart à 8-1.

Mike Foltynewicz (1-4) a accordé un point en six manches.

J.T. Realmuto, Justin Bour et Derek Dietrich ont cogné des longues balles pour les Marlins, qui ont encaissé un quatrième revers consécutif.

Jose Urena (1-1) a accordé deux points en six manches.

Mets 4 Brewers 7

Eric Sogard et Orlando Arcia ont frappé des circuits consécutifs aux dépens de Matt Harvey en sixième manche et les Brewers de Milwaukee ont battu les Mets de New York 7-4.

Harvey effectuait un premier départ après avoir purgé une suspension de trois matchs. Il a accordé cinq points et sept coups sûrs, dont trois circuits, à son premier départ en 10 jours.

Sogard, qui avait été rappelé des mineures plus tôt dans la journée, a cogné un circuit de deux points au deuxième balcon pour briser une égalité de 2-2. Arcia a suivi avec une claque en solo qui a mis fin à la soirée de travail de Harvey après qu’il eut affronté trois frappeurs en sixième.

Il ne s’agissait pas du résultat espéré par Harvey après une semaine à oublier. Harvey avait dû présenter ses excuses après avoir raté un match le week-end dernier au lendemain d’une soirée arrosée.

Du côté des Mets, Neil Walker a été 3-en-3, incluant un circuit en solo contre Matt Garza (2-0).

Dodgers 6 Rockies 2

Clayton Kershaw s’est sorti d’ennuis pendant sept manches, Chase Utley a frappé un triple de deux points lors d’une poussée de cinq points des siens en deuxième manche et les Dodgers de Los Angeles ont vaincu les Rockies du Colorado 6-2.

Cody Bellinger a ajouté un circuit en solo en huitième manche pour les Dodgers, qui se sont approchés à un match et demi des Rockies et du premier rang de la section Ouest de la Nationale.

Kershaw (6-2) a amélioré sa fiche à 89-0 quand les Dodgers lui offrent au moins quatre points en appui offensif. Il a accordé deux points et sept coups sûrs, mais il a reçu un coup de main de sa défensive, qui a réussi trois doubles-jeux.

Les Dodgers ont profité de la générosité de Tyler Chatwood (3-5), qui a accordé cinq points, six coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches et un tiers.

Phillies-Nationals (remis)

Le match prévu entre les Phillies de Philadelphie et les Nationals de Washington a été remis en raison de la pluie.

La partie sera reprise dimanche dans le cadre d’un programme double.

Nick Pivetta devait être sur le monticule pour les Phillies vendredi face à Tanner Roark du côté des Nationals. Ils lanceront finalement samedi.

Les Nationals avaient aussi dû remettre leur match de jeudi face aux Orioles de Baltimore.