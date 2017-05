SAN FRANCISCO — Brandon Belt et Justin Ruggiano ont cogné des circuits, Matt Moore a été flamboyant jusqu’en huitième manche et les Giants de San Francisco ont battu les Reds de Cincinnati 3-1, samedi.

Les deux équipes avaient peu de temps pour se remettre du match de vendredi soir, qui s’est soldé en 18e manche. Buster Posey avait donné la victoire aux Giants en claquant un important circuit.

Moore (2-4) a permis aux siens de conserver leur avance en n’accordant qu’un seul point en sept manches et un tiers de travail. Il a alloué huit coups sûrs, trois buts sur balles et a retiré sept frappeurs sur des prises.

Les Giants (14-24), qui se trouvent au dernier rang de la Ligue nationale, ont remporté deux matchs d’affilée pour une deuxième fois cette saison.

Scott Schebler a claqué un circuit pour les Reds, qui ont balayé leur série de trois rencontres contre les Giants la fin de semaine dernière. Lisalverto Bonilla (0-1) a concédé six coups sûrs lors de son premier match complet dans les Majeures.

Cubs 3 Cardinals 5

Carlos Martinez a frappé deux coups sûrs et il a produit un point, Tommy Pham a poursuivi son bon début de saison et les Cardinals de St. Louis ont battu les Cubs de Chicago 5-3.

Martinez (3-3) a une fois de plus eu le dessus face à Jon Lester (1-2). Martinez a alloué trois points en cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches et deux tiers de travail, en plus de retirer sept adversaires sur des prises.

Le jeune espoir des Cubs, Ian Happ, a claqué un circuit aux dépens de Martinez en septième, récoltant son premier coup sûr en carrière à ses débuts dans les Majeures.

Pham a obtenu deux coups sûrs, deux points produits et il a volé un but. Le joueur de champ affiche une moyenne au bâton de ,387 en huit rencontres depuis son rappel des mineures le mois dernier.

Seung Hwan Oh a récolté son 10e sauvetage de la saison, en 11 occasions.