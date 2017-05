MONTMELO, Espagne — Sebastian Vettel a livré une belle bataille à Lewis Hamilton, mais le pilote Mercedes a eu le meilleur et a remporté le Grand Prix de Formule 1 d’Espagne, dimanche.

Vettel a surpris Hamilton, le détenteur de la position de tête, au premier virage, mais le Britannique a dépassé le pilote Ferrari alors qu’il restait un peu plus de 20 tours à compléter. La stratégie d’arrêts aux puits de Mercedes a donc rapporté, car Hamilton était chaussé de gommes plus fraîches que Vettel, lui permettant d’être plus rapide en piste.

«Que puis-je dire? Du boulot fantastique. La stratégie des arrêts aux puits était parfaite», a déclaré Hamilton sur les ondes de la radio d’équipe après avoir franchi le fil d’arrivée.

Il s’agissait de la deuxième victoire de Hamilton en cinq courses cette saison, et en vertu de ce résultat l’avance de Vettel en tête du championnat des pilotes est passée de 13 à six points.

Le triple champion du monde a savouré sa 55e victoire en carrière en F1, et sa deuxième sur le circuit de Catalunya après celle de 2014.

Le pilote Red Bull Daniel Ricciardo a complété le podium. Il s’agissait de son meilleur résultat de la saison.

Le coéquipier de Vettel, Kimi Raikkonen, et le vainqueur de l’épreuve l’an dernier, Max Verstappen, sont entrés en contact dans le premier virage, et ils ont été contraints à l’abandon.

L’autre pilote Mercedes, Valtteri Bottas, a aussi dû se contenter d’un rôle de spectateur après que son moteur eut rendu l’âme à la mi-course.