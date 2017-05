KANSAS CITY, Kan. — Le pilote de la série NASCAR Aric Almirola a obtenu son congé du Centre hospitalier universitaire du Kansas au lendemain du spectaculaire accident survenu sur le Kansas Speedway qui lui a causé une fracture à une vertèbre.

Almirola pourchassait Joey Logano et Danica Patrick samedi soir lorsqu’ils ont été projetés contre le muret de sécurité à l’entrée du premier virage. Almirola a heurté de plein fouet la voiture de Logano, et la force de l’impact fut telle que son bolide no 43 s’est retrouvé dans les airs.

Les membres de l’équipe d’intervention ont dû scier le toit de la voiture d’Almirola afin de l’en extirper.

Il a été héliporté vers l’hôpital, conscient et alerte, et l’équipe Richard Petty Motorsports a indiqué qu’Almirola avait subi une fracture de compression à la vertèbre T5. Il doit rentrer chez lui à Mooresville, en Caroline du Nord, et sera suivi par des médecins à Charlotte.