CLEVELAND — Jason Kipnis a obtenu quatre coups sûrs en cinq apparitions, dont deux circuits et quatre points produits, aidant les Indians de Cleveland à vaincre les Twins du Minnesota 8-3, dimanche.

Carlos Santana et Lonnie Chisenhall ont aussi étiré les bras pour les Indians, qui n’avaient inscrit qu’un point en 24 manches avant d’amorcer cette rencontre.

Trevor Bauer (3-4) a alloué trois points en plus de six manches de travail et les Indians ont mis fin à une séquence de trois revers.

Du côté des Twins, ils ont vu leur série de quatre victoires prendre fin. Jorge Polanco a cependant claqué une longue balle en solo en septième manche, portant à 15 leur séquence de matchs avec au moins un circuit. Le record d’équipe est de 16.

Kipnis, qui a été déplacé du sixième au premier rang dans l’ordre au bâton, a cogné un circuit contre Hector Santiago (4-2) pour commencer la partie. Il a ensuite répété l’exploit en troisième manche, contre Adam Wilk.