TORONTO — Kevin Pillar a frappé un circuit victorieux en fin de neuvième manche et les Blue Jays de Toronto ont signé un cinquième gain de suite en battant les Mariners de Seattle 3-2, dimanche après-midi.

Pillar s’est présenté à la plaque après deux retraits, mais il a semé l’hystérie au Rogers Centre en claquant une longue balle par-dessus la clôture du champ centre-gauche.

Après avoir touché le marbre, Pillar a été accueilli par ses coéquipiers et plus particulièrement par le joueur de troisième but Darwin Barney, qui l’a arrosé pendant son entrevue d’après-match.

«On m’a arraché un bouton, mais je voulais garder la forme pour une possible photo, a déclaré le héros de la journée. Ce sont des souvenirs que je vais chérir pour le restant de mes jours et j’ai finalement eu la photo commémorant le tout.»

Il s’agissait du premier circuit victorieux de la carrière de Pillar et le premier par un voltigeur de centre des Blue Jays depuis celui de Vernon Wells, en juillet 2006.

«C’est un sentiment qu’on ne peut pas décrire. C’est le septième ciel pour un frappeur, a comparé Pillar lorsque questionné à propos du circuit victorieux. C’est émotif d’être dans le rectangle des frappeurs, d’avoir un bon élan et de finalement voir la balle passer par-dessus la clôture.»

Justin Smoak a lui aussi étiré les bras pour les Blue Jays (17-21). Son coup de quatre buts en sixième manche a produit les deux premiers points de sa troupe.

Aaron Sanchez a effectué un retour au jeu après avoir été placé sur la liste des blessés et il a alloué un point non mérité et cinq coups sûrs en cinq manches au monticule. Il a quitté la partie après avoir effectué 78 tirs.

«J’ai l’impression que si j’allais au monticule et que je ne pensais qu’à ma blessure, j’allais déjà être battu, a dit Sanchez. J’ai donc décidé d’attaquer et de ne pas me soucier de ma blessure au doigt. Je me suis présenté au monticule et j’ai atteint ma limite de lancers.»

Dominic Leone est venue en relève et Ryan Tepera (3-1) a lancé pendant deux manches et un tiers pour enregistrer la victoire.

Ariel Miranda a amorcé la rencontre pour les Mariners et il a alloué un point en plus de retirer huit frappeurs sur des prises en cinq manches. Le circuit de Pillar est survenu contre le releveur Edwin Diaz (1-2) et les Mariners (17-21) ont subi une quatrième défaite consécutive.

Les Mariners ont pris les devants en cinquième manche quand Jean Segura a cogné un double au champ droit, poussant Carlos Ruiz au troisième coussin. Le relais de Jose Bautista a cependant été hors cible, permettant à Ruiz de croiser la plaque.

Smoak a placé les Blue Jays en avant en étirant les bras en sixième manche. Sa longue balle a produit deux points, car Bautista l’a précédé au marbre, lui qui avait soutiré un but sur balles pour amorcer la manche.

Dyson a répliqué dès la manche suivante en catapultant une offrande de Leone dans les gradins du champ droit. Il s’agissait de son premier circuit de la campagne.