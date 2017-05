PONTE VEDRA BEACH, Fla. — Le Sud-Coréen Si Woo Kim est devenu le plus jeune joueur à remporter le Championnat des joueurs de la PGA, dimanche, lors d’une quatrième ronde au cours de laquelle il a démontré un jeu de qualité et un calme qui ont dépassé ses 21 ans.

Kim s’est montré infaillible et il a remis une carte de 69 (moins-3), n’ayant commis aucun boguey. Il a conclu sa victoire avec trois coups d’avance sur ses plus proches poursuivants.

Il s’agit d’une victoire pas comme les autres pour lui, puisque ce tournoi est l’un des plus prestigieux du circuit de la PGA.

Kim a été en mesure de gérer toute la pression que représente la dernière ronde.

Ian Poulter a commis un boguey remarquable depuis les buissons et des arbres au 18e trou, terminant sa journée avec une carte de 71 et il a terminé à égalité avec Louis Oosthuizen (73) au deuxième rang, qui a commis deux bogueys sur le deuxième neuf.

Kim empochera 1,89 million $US pour avoir signé une deuxième victoire en carrière sur le circuit de la PGA et il aura le privilège de participer aux Tournoi des Maîtres pour les trois prochaines années.

Mackenzie Hughes a été le meilleur Canadien du tournoi. En vertu d’une ronde de 71, Hughes a terminé à égalité en 16e place, à moins-1. Son compatriote Adam Hadwin a quant à lui joué 70 et il a joint quatre autres golfeurs au 30e rang, à plus-1.

Au plus fort de la course après deux rondes, le Canadien David Hearn a connu une autre ronde difficile. Après avoir remis une carte de 80 la veille, Hearn a joué 78 et il a glissé en 69e position, à plus-9.