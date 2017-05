NEW YORK — Les Yankees ont souligné la glorieuse carrière du joueur étoile Derek Jeter, dimanche au domicile de l’équipe.

Jeter s’est adressé pour une dernière fois à la foule rassemblée au Yankee Stadium, qui affichait complet.

Son numéro 2 a été retiré et une plaque commémorative en son honneur sera installé au Monument Park aux côtés des hommages qui ont été rendus aux légendes de l’organisation; Ruth, Gehrig, DiMaggio, Mantle, Berra et tous les autres grands joueurs.

«Je le dis en toute humilité, a-t-il raconté aux partisans. Pour rien au monde je n’échangerais ma place en ce moment avec un autre joueur.»

Trois ans après avoir tiré un trait sur sa carrière dans les Ligues majeures (1995-2014), Jeter a personnellement choisi la journée de la fête des Mères pour être honoré par la célèbre équipe new-yorkaise.

Sa grand-mère, ses parents, sa soeur, ses neveux et sa femme étaient réunis pour l’occasion et l’ont accompagné lors de la cérémonie. Jeter a éclaté de rire lorsqu’il a vu la plaque commémorative qui se lit comme suit: «Derek Sanderson Jeter/ »The Captain »/ »Mr November » et qui fait appel à lui comme étant »La pierre angulaire de cinq équipes couronnées championnes du monde » et »Un leader sur le terrain comme en dehors qui a su montrer l’exemple à ses coéquipiers avec son désir inébranlable pour le succès collectif.»

Âgé de 42 ans, Jeter a joué pour les Yankees lors de ses 12 dernières saisons dans la MLB, couronnant une carrière lors de laquelle il a remporté cinq titres de Série mondiale et où il a maintenu une moyenne au bâton de .310, en plus d’avoir frappé 3465 coups sûrs. Il est le 22e joueur à voir son numéro être retiré par les Yankees.

«Je voudrais remercier ma famille pour l’amour, le support, l’honnêteté et le plus important encore leur présence à tous les moments importants de ma carrière, sur le terrain comme ailleurs, a souligné Jeter lors de son discours qui a clos la cérémonie. Et que dire des partisans — wow — je veux vous remercier pour m’avoir poussé à faire mieux, d’avoir fait de moi quelqu’un sur qui on peut compter et pour m’avoir adopté depuis le tout premier jour.»

Le joueur vedette s’est adressé à la foule sans notes et sans discours préparé.

«Lorsque je prépare des discours, j’en oublie une partie et plus rien n’a du sens par la suite», a-t-il expliqué quelques instants plus tard.

Mariano Rivera, Paul O’Neill, Tino Martinez, David Cone et Hideki Matsui étaient présents pour souligner la brillante carrière de leur ancien coéquipier. Alex Rodriguez était absent — son porte-parole Ron Berkowitz a toutefois révélé que A-Rod se trouvait à Miami pour passer du temps avec sa mère et ses filles.

La copropriétaire de l’équipe Jennifer Steinbrenner Swindal a accueilli le joueur étoile — qui a participé au match des étoiles à 14 reprises — avec une bague en or blanc de 14 carats en forme du chiffre »deux ».

Quelques moments moments forts de sa carrière ont été présentés sur l’écran géant, dont son circuit et la balle attrapée par-dessus son épaule lors de son premier match dans l’uniforme des Yankees en 1996; son lancer du revers au marbre contre les Athletics d’Oakland lors des séries de 2001 et sa longue balle frappée juste après les coups de minuit quelques semaines plus tard qui lui a permis de remporter la Série mondiale; sans oublier la fois où il s’était jeté la tête première dans les estrades pour y récupérer une balle face aux Red Sox de Boston en 2004.

Les Yankees ont disputé un programme double dimanche face aux Astros de Houston, reprenant un match de la veille qui avait été reporté en raison de la pluie, et les festivités ont débuté après une victoire de l’équipe locale de 11-6 face aux Astros de Houston.