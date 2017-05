BARCELONE, Espagne — Sebastian Vettel a perdu une bataille, mais pas le championnat.

Malgré son excellent départ dans son duel avec Mercedes, le pilote no 1 de Ferrari a terminé le Grand Prix d’Espagne, dimanche, exactement là où il l’a commencé: en deuxième place derrière Lewis Hamilton.

Vettel peut toutefois s’encourager du fait que la différence entre le vainqueur et le deuxième se résume à un choix de stratégie d’équipe qui a favorisé Mercedes. Hamilton a terminé la course avec un train de pneus plus rapide que Vettel, ce qui lui a permis de doubler l’Allemand au 43e des 66 tours et de ménager ses pneus alors qu’il filait vers la victoire.

«Je pense que nous pouvons être très heureux mais, aujourd’hui, nous ne sommes pas entièrement satisfait parce que la victoire était à notre portée, a déclaré Vettel. La voiture était assez rapide mais de la façon dont la course s’est déroulée, ça ne s’est pas concrétisé. La chose la plus importante, c’est que nous étions dans la lutte. Il n’en manquait pas beaucoup à la fin.»

Vettel est demeuré en tête du championnat mais son avance est désormais réduite à six points au lieu de 13 devant Hamilton, en vertu d’une troisième deuxième place en plus de ses deux victoires en cinq courses.

Tout aussi important, Ferrari a démontré qu’elle peut faire jeu égal avec Mercedes.

La Ferrari de Vettel a concédé seulement 51 millièmes de seconde à Hamilton lors des qualifications, samedi. Il a terminé la course à moins de quatre secondes derrière Hamilton, et le pilote de l’écurie Red Bull, Daniel Ricciardo, a terminé à une distante troisième position.

Vettel a également remporté trois de ses quatre duels avec Hamilton et son coéquipier Valtteri Bottas sur le circuit de Barcelone-Catalunya.

Son excellent départ lui a permis de passer devant Hamilton dès le premier virage.

Ensuite, Vettel a entrepris une chasse excitante sur Bottas pendant tout un tour avant de finalement doubler le Finlandais à sa troisième tentative, même si ce bras de fer l’a ralenti et permis à Hamilton de réduire son retard.

«J’étais vraiment content, mais après réflexion j’ai perdu beaucoup de temps dans l’aventure, alors je n’étais pas si heureux parce que la véritable bataille était avec Lewis, a souligné Vettel. Nous avons perdu quatre secondes.»

Ces secondes perdues ont signifié que lorsque Vettel est ressorti après son deuxième arrêt, il était au coude-à-coude avec Hamilton. Mais Vettel a défendu sa position à l’intérieur du virage, obligeant Hamilton à céder au moment où ils se sont presque touchés.

Vettel a conservé son avance, mais Hamilton n’a pas mis de temps à passer devant grâce à ses gommes plus rapides et il n’a par la suite jamais regardé en arrière.

Vettel a constaté que la victoire était à sa portée.

«La voiture est bien, l’équipe est en grande forme. Nous sommes très heureux quand nous avons l’opportunité de défier Mercedes. Ils ont prouvé à maintes reprises au cours des dernières années qu’ils forment l’équipe à battre. Nous leur donnons du fil à retorde jusqu’à présent.»

Les coéquipiers de Vettel et Hamilton ont tous deux été contraints à l’abandon. Bottas a heurté Kimi Raikkonen au premier virage, envoyant sa Ferrari dans la Red Bull de Max Verstappen, ce qui a endommagé la suspension avant des deux voitures. Bottas a ensuite immobilisé sa Mercedes à mi-chemin de la course quand de la fumée est apparue.

Le directeur de l’équipe de Ferrari, Maurizio Arrivabene, a déclaré que le contact de Bottas qui a valu une sortie anticipée de Raikkonen était un accident de course.

«Honte pour le résultat final, mais nous quittons l’Espagne en sachant que nous pouvons compter sur une voiture solide et très rapide, a déclaré Arrivabene. La course au championnat est encore longue et nous nous concentrons déjà sur la prochaine course à Monaco.»

Après avoir passé trois ans à se bagarrer pour le titre avec son coéquipier aujourd’hui à la retraite Nico Rosberg, Hamilton a révélé qu’il appréciait d’avoir à relever le défi provenant d’une autre équipe.

«De livrer cette bataille serrée avec lui, un quadruple champion, c’est génial, a déclaré Hamilton, lui-même trois fois champion, en parlant de Vettel. Je pense que c’est la plus grande rivalité dont je me souvienne ces dernières années et j’ai adoré. C’est la raison pour laquelle je cours.»

Hamilton aura une autre occasion d’en découdre avec Vettel dans deux semaines au Grand Prix de Monaco.