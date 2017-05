ROME — Profitant d’une autre invitation des organisateurs à son retour à la compétition après une suspension pour dopage, Maria Sharapova a surmonté un premier set chancelant pour vaincre Christina McHale, 58e joueuse mondiale, en des manches de 6-4, 6-2 au premier tour du tournoi de Rome.

Sharapova a cédé un bris dès le premier jeu et a elle perdu son service deux autres fois au premier set avant de se ressaisir.

Triple championne à Rome, Sharapova est encore en mode remise en forme à la suite de son retour au circuit de la WTA le mois dernier à la suite d’une suspension de 15 mois.

Les organisateurs du tournoi ont fait l’objet de critiques pour avoir accordé une invitation à Sharapova plutôt qu’à l’ancienne championne des Internationaux de France Francesca Schiavone, une Italienne. Mais les amateurs ont applaudi et montré des signes d’encouragement à la Russe.

La prochaine adversaire de Sharapova sera Mirjana Lucic-Baroni, qui a défait l’ex-finaliste des Internationaux de France Lucie Safarova 7-5, 4-6, 6-3. Elle pourrait faire face à la favorite Angelique Kerber au troisième tour.

Sharapova a arraché une victoire en trois sets face à Lucic-Baroni à Madrid la semaine dernière mais elle s’est ensuite inclinée aux mains d’Eugenie Bouchard, l’une des joueuses qui a émis les plus virulentes critiques au sujet des invitations accordées à Sharapova.

En raison de son 211e rang mondial, Sharapova n’est pas qualifiée directement pour les principaux tournois.

En début de match, McHale a retourné les balles et obligé Sharapova à jouer des coups supplémentaires, qu’elle a souvent ratés.

Mais une fois le deuxième set entrepris, Sharapova a pris le contrôle et a commencé à ressembler à la joueuse qui a remporté le trophée au Foro Italico en 2011, 2012 et 2015.

Au tableau masculin, David Goffin, no 9, est revenu de l’arrière pour éliminer le qualifié Thomaz Bellucci 6-7 (5), 6-3, 6-4, et Tomas Berdych, no 12, a eu raison de Mischa Zverev 7-6 (7), 6-4.

Également, Sam Querrey a vaincu Lucas Pouille, demi-finaliste l’an dernier, 7-6 (6), 7-6 (8).