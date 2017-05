Nous sommes à la mi-mai et les Rockies du Colorado sont toujours en première place.

L’une des raisons qui expliquent cette surprise de taille est la performance de leur releveur no 1.

Les Rockies ont embauché Greg Holland l’hiver dernier en lui faisant signer un contrat rempli de clauses de bonis de performance. L’équipe espérait que le spécialiste de fin de match puisse retourner au sommet de la profession après avoir raté toute la saison 2016 en raison d’une reconstruction ligamentaire du coude.

Le coup de dés a jusqu’ici rapporté gros. Holland mène les Majeures avec 16 victoires préservées — personne n’en compte plus que 11 — et il affiche une moyenne de point mérité de 1,06. Le lanceur de 31 ans est le premier releveur de l’histoire des Rockies à amorcer la saison avec 16 sauvetages consécutifs.

Les Rockies (24-15) ont une priorité de 1,5 match devant les Dodgers de Los Angeles au sommet de l’Ouest de la Nationale, même s’ils n’ont inscrit que sept points de plus qu’ils en ont accordé depuis le début de la campagne. Ils ont par contre une fiche de 9-0 dans les rencontres décidées par un point. Il y a un peu de chance, sans aucun doute, mais cette statistique reflète bien l’apport de Holland.

Le droitier faisait partie du phénoménal enclos des Royals de Kansas City quand ceux-ci ont gagné la Série mondiale, en 2015, mais il avait été contraint à l’inactivité dès septembre cette saison-là, forçant Wade Davis et Kelvin Herrera à se partager le travail en séries. Ces trois releveurs connaissent toujours beaucoup de succès, mais seul Herrera est toujours avec les Royals. Davis lance maintenant pour les Cubs de Chicago, et il n’a toujours pas accordé de point mérité cette saison.

De confier le poste à Holland était risqué pour les Rockies, surtout après qu’Adam Ottavino eut été solide l’an dernier. Les releveurs no 1 peuvent parfois être imprévisibles et tout signe de déclin, qu’il soit lié à l’âge ou aux blessures, peut s’avérer un important signal d’alarme. Des 10 meilleurs releveurs la saison dernière, trois (Jeurys Familia, Zach Britton et Mark Melancon) sont aux prises avec des blessures tandis que trois autres (Francisco Rodriguez, Sam Dyson et Jeanmar Gomez) ont perdu leur poste.

Holland a dû surmonter plusieurs défis récemment, mais il a prouvé que l’investissement des Rockies en valait la peine. Derrière Holland, les partants recrues Antonio Senzatela et Kyle Freeland, ainsi que l’attaque redoutable du club, ont permis aux Rockies de connaître ces surprenants succès.

Surprise aussi à Houston

Les Astros de Houston constituent également une surprise jusqu’ici. Après avoir signé la victoire dans 12 de leurs 16 dernières sorties, la formation du Texas peut se vanter de détenir la meilleure fiche du baseball à 26-12. Comme aucun autre club ne joue pour ,500 dans l’Ouest de l’Américaine, les Astros ont une confortable avance de 7,5 matchs en tête de la section.

Le rôle offensif des Astros est bien équilibré. Seul Marwin Gonzalez à une moyenne jumelée de puissance et de présence sur les buts (OPS) supérieure à ,850. Mais George Springer et Carlos Correa ont été solides depuis le début de la campagne. Les Astros pensent aussi en obtenir plus de la part de Jose Altuve, dont la moyenne de ,286 est bien inférieure à ce qu’il offre habituellement, lui qui a maintenu une moyenne de ,310 depuis le début de sa carrière.

Avec une rotation menée par le gaucher Dallas Keuchel, les Astros ne semblent pas vouloir ralentir la cadence.