Roger Federer a révélé qu’il ne disputera pas les Internationaux de France et qu’il se préparera plutôt pour la saison sur gazon et sur le ciment plus tard cette saison.

Federer a affiché un message ayant pour titre «Roger fait l’impasse sur Roland Garros» sur son site Internet.

L’agent de Federer, Tony Godsick, a confirmé que le champion du 18 tournois du Grand Chelem ne prendra pas part au deuxième tournoi majeur de l’année, dont le coup d’envoi sera donné le 28 mai.