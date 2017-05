Les Flyers de Philadelphie ont rappelé au monde du hockey la valeur d’un défenseur no1 quand ils ont soumis une offre hostile de 110 millions $ US pour 14 ans au défenseur des Predators de Nashville Shea Weber, en juillet 2012.

Si les Preds n’avaient pas égalé l’offre, ils auraient obtenu une flopée de choix au repêchage. Mais les Predators l’ont égalée et ont dit de cette transaction qu’elle était la plus importante de l’histoire de l’équipe.

On voit rarement des équipes qui se battent pour la coupe Stanley sans un défenseur de premier plan comme Weber — depuis passé au Tricolore en retour de P.K. Subban — de nos jours. Pourtant, deux des quatre équipes toujours en lice n’ont pas ce type de joueur.

Les Ducks d’Anaheim ont remporté l’unique coupe Stanley de leur histoire, en 2007, avec deux défenseurs qui ont été élus au Temple de la renommée en Scott Niedermayer et Chris Pronger. Ils n’ont pas de figure de proue cette saison: leur défense est plutôt formée de plusieurs éléments de qualité, dont l’Américain de 25 ans Cam Fowler, qui est secondé par Hampus Lindholm, Josh Manson, Sami Vatanen et Brandon Montour.

Fowler, qui joue près de 27 minutes pas match en séries, est ce qui ressemble le plus à un défenseur no 1 chez les Ducks, mais il n’a jamais atteint le plateau des 40 points en sept saisons.

Les Penguins de Pittsburgh en sont de leur côté privés en raison de la blessure subie par Kristopher Letang. Ils tentent de remporter une deuxième coupe consécutive en adoptant une approche différente cette saison, séparant presque de façon égale le temps de jeu parmi leurs six défenseurs, qui étaient menés par Justin Schultz.

Ce dernier a toutefois quitté le match no 2 de lundi, contre les Sénateurs d’Ottawa, en raison d’une blessure non divulguée. S’il a récolté 51 points cette saison, il ne répond pas à tous les critères d’un no1. Les Penguins ne l’utilisent pas, par exemple, en désavantage numérique.

Les Sénateurs comptent non seulement sur un défenseur no 1, mais peut-être sur le meilleur au monde actuellement en Erik Karlsson. L’arrière de 26 ans, deux fois vainqueur du trophée Norris, se moque de ses adversaires au cours des présentes séries, fonctionnant au rythme d’un point par match en plus de jouer près de 30 minutes par rencontre.

Du côté des Preds, deux défenseurs pourraient être qualifiés de no 1: Subban et le Suisse Roman Josi. C’est d’ailleurs leur défense qui fait des Preds les favoris pour remporter la coupe le mois prochain.

D’amasser 16 victoires sans un défenseur qui peut jouer en désavantage numérique, diriger le jeu de puissance, affronter les meilleurs trios adverses et piloter son attaque s’est avéré très improbable jusqu’ici, presque impossible. Cela représente trop de matchs à un trop haut niveau pour passer au travers la plupart du temps.

Seules deux exceptions existent depuis le lock-out de 2004-05: les Penguins de 2009, qui comptaient sur des Sidney Crosby et Evgeni Malkin au sommet de leur forme, et les Hurricanes de la Caroline de 2006.

Voici une liste des récents vainqueurs et de leur défenseur no 1:

2016 – Penguins de Pittsburgh — Letang: 15 points, 29 minutes par match;

2015 – Blackhawks de Chicago — Duncan Keith: 21 points, 31 minutes par match;

2014 – Kings de Los Angeles — Drew Doughty: 18 points, 29 minutes par match;

2013 – Blackhawks de Chicago — Keith: 13 points, 28 minutes par match;

2012 – Kings de Los Angeles — Doughty: 16 points, 26 minutes par match;

2011 – Bruins de Boston — Zdeno Chara: 9 points, 28 minutes par match;

2010 – Blackhawks de Chicago — Keith: 17 points, 28 minutes par match;

*2009 – Penguins de Pittsburgh — Sergei Gonchar: 14 points, 23 minutes par match;

2008 – Red Wings de Detroit — Nicklas Lidstrom: 13 points, 27 minutes par match;

2007 – Ducks d’Anaheim — Niedermayer: 11 points, 30 minutes par match;/Pronger: 15 points, 30 minutes par match;

*2006 – Hurricanes de la Caroline — Bret Hedican: 11 points, 23 minutes par match.