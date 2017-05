MONTEFALCO, Italie — Le Néerlandais Tom Dumoulin a dominé la 10e étape du Tour d’Italie, un contre-la-montre disputé dans la région vinicole d’Ombrie, pour s’emparer du maillot rose de meneur.

Dumoulin, qui avait aussi gagné les contre-la-montre de l’an dernier au Giro et au Tour de France, a franchi les 40 km séparant Foligno de Montefalco en 50 minutes, 37 secondes (50:37) pour devancer le Britannique Geraint Thomas de 49 secondes et le Néerlandais Bob Jungels de 56 secondes.

Détenteur du maillot rose avant l’étape, Nairo Quintana a — comme prévu — connu des ennuis dans ce contre-la-montre et a terminé près de trois minutes derrière le vainqueur.

Au classement général, Dumoulin détient une avance de 2:23 devant Quintana et de 2:38 devant Bauke Mollema, 10e mardi.

Les Canadiens Svein Tuft (57:53) et Michael Woods (58:37) ont terminé respectivement aux 121e et 144e rangs. Au classement général, Woods est 22e, à 15:56 de Dumoulin. Tuft pointe au 151e rang, à plus d’une heure, 24 minutes.

La 11e étape, mercredi, sera longue de 161 km, entre Florence et Bagno di Romagna, et comptera quatre ascensions alors que le peloton traversera les Apennins.