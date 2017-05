PARIS — Mitch Marner a marqué deux buts et le jeu de puissance a poursuivi sur sa lancée mardi, tandis que le Canada terminait la phase préliminaire du Championnat du monde de hockey avec un gain de 5-2 contre la Finlande.

Les Canadiens ont marqué tôt et de manière répétitive. Marner a d’abord inscrit ses troisième et quatrième filets du tournoi, alors que le Canada dominait les Finlandais 15-6 au chapitre des tirs au but. Colton Parayko, Brayden Point et Matt Duchene ont aussi fait vibrer les cordages pour le Canada.

Marner a ouvert la marque à 2:46 après avoir accepté une passe précise de Point, mais Jani Lajunen a ramené les deux équipes à la case départ seulement 22 secondes plus tard.

Les unités spéciales du Canada se sont ensuite mises en marche. Marner a mis la table pour le troisième but du tournoi de Parayko avant qu’il n’inscrive son deuxième de la rencontre pour porter la marque à 3-1 après 20 minutes de jeu.

Le Canada a conclu la phase préliminaire avec 12 buts en 25 avantages numériques, venant au deuxième rang à ce chapitre derrière la Russie (13-en-24).

Le rythme a baissé en deuxième période, tandis que les deux pays s’échangeaient les buts. Point a déjoué le gardien finlandais Harri Sateri pour creuser l’écart à 4-1 avant qu’Atte Ohtamaa ne trompe la vigilance de Calvin Pickard avec un lancer frappé, alors qu’il restait 3:09 à l’engagement.

Duchene a complété la marque avec son premier but du tournoi, en échappée, après seulement 34 secondes de jeu au dernier tiers. En fin de compte, le Canada a dominé 28-20 au chapitre des tirs au but.

En vertu de cette victoire, le Canada a terminé la phase préliminaire avec une récolte record de 19 points et un dossier de 6-0-0-1. Les représentants de l’unifolié affronteront l’Allemagne en quarts de finale à Cologne, jeudi. Les Allemands ont obtenu leur laissez-passer pour les éliminatoires en l’emportant 4-3 en tirs de barrage contre la Lettonie.

L’autre match des quarts de finale à Cologne opposera les États-Unis à la Finlande. Les Américains ont terminé au premier rang de leur groupe après avoir pris la mesure de la Russie 5-3.

Les Russes croiseront le fer avec la République tchèque à Paris jeudi, tandis que la Suisse aura rendez-vous avec la Suède.