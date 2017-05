SEATTLE — Le nom du joueur de deuxième but des Mariners de Seattle Robinson Cano a été inscrit sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d’une élongation du quadriceps, mardi.

Les Mariners ont pris cette décision après qu’il eut raté les cinq derniers matchs de l’équipe en raison de cette blessure. Cano a subi un test d’imagerie par résonance magnétique qui a confirmé l’élongation, et les Mariners ont décidé de lui offrir quelques jours de repos supplémentaires.

Cano est le neuvième joueur des Mariners à séjourner à l’infirmerie depuis le début de la saison régulière, et le sixième depuis le 26 avril. Il frappe pour une moyenne de ,296 avec huit circuits et 28 points produits en 34 parties.

L’absence de Cano n’est pas la seule nouvelle majeure à avoir secoué les Mariners. Ils ont aussi décidé qu’Edwin Diaz ne serait plus leur releveur no 1 en raison d’ennuis avec sa motion. Diaz a accordé quatre passes gratuites et n’a réussi qu’un seul retrait lors de la victoire des Mariners lundi.