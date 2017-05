MIAMI — L’as Dallas Keuchel est devenu le premier lanceur à atteindre le plateau des sept victoires dans les Ligues majeures en dépit du fait qu’il n’a passé que cinq manches sur le monticule, soit sa plus courte sortie de la saison, et les Astros de Houston ont écrasé les Marlins de Miami 12-2.

Jake Marisnick a triplé son total de points produits, qui s’établit maintenant à six. Il a cogné deux circuits de deux points contre son ancienne équipe, et les deux ont terminé leur course en ricochant contre la célèbre sculpture située derrière la clôture du Marlins Park. Brian McCann a aussi produit quatre points.

Keuchel a concédé deux points, tous en première manche, et effectué 70 lancers avant de quitter alors que les Astros menaient 10-2. Sa moyenne est passée à 1,84.

Les Astros (28-12) ont le meilleur dossier du Baseball majeur, après avoir gagné 13 de leurs 16 rencontres. À l’opposé, les Marlins (14-24) dégringolent — ils ont perdu 16 de leurs 20 derniers affrontements. Ils ont d’ailleurs une fiche de 1-7 depuis le début de leur séjour à domicile.

Nationals 8 Pirates 4

Bryce Harper a cogné sa 13e longue balle, Ryan Zimmerman a frappé un double de deux points pour creuser l’écart en tête à ce chapitre dans les Ligues majeures et les Nationals de Washington sont venus à bout des Pirates de Pittsburgh 8-4.

La claque de Harper a abouti dans la dernière rangée des gradins du champ droit en neuvième manche et permis au joueur étoile âgé de 24 ans de réaliser l’exploit d’avoir frappé au moins un circuit dans chacun des 15 stades de la Ligue nationale. Il a terminé la soirée avec deux coups sûrs, lui permettant de dépasser Zimmerman en tête des Ligues majeures pour la moyenne au bâton (,388).

Zimmerman a réussi deux coups sûrs, dont un double en troisième manche, pour porter son total à 38 points produits. Jayson Werth a ajouté trois coups sûrs à sa fiche et frappe maintenant pour ,457 (16-en-35) à ses neuf derniers matchs.

Stephen Strasburg (4-1) a accordé trois points en six manches au monticule. L’as des Nationals, qui n’avait pas son étoffe habituelle, a tout de même accordé une passe gratuite et retiré trois frappeurs sur des prises.

Josh Harrison a riposté avec deux coups sûrs pour les Pirates, dont sa sixième longue balle de la saison.

Chad Kuhl (1-4) est toujours à la recherche d’une première victoire depuis celle qu’il a acquise pendant la première semaine du calendrier régulier.