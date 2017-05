OTTAWA — Les Penguins de Pittsburgh seront privés du défenseur Justin Schultz et de l’attaquant Bryan Rust lors du troisième match de la finale de l’Est face aux Sénateurs d’Ottawa.

Schultz et Rust ont quitté le deuxième match en raison de blessures au haut du corps et leur état de santé sera réévalué de manière quotidienne selon l’entraîneur Mike Sullivan. Tout indique que les Penguins compteront sur sept défenseurs dans leur formation lors du match no 3, mercredi. Trevor Daley serait prêt à revenir au jeu et Mark Streit pourrait disputer un premier match depuis le 9 avril, en saison régulière.

Sullivan prendra une décision finale tout juste avant le début du match. La série est égale 1-1.

Les Penguins sont déjà privés du défenseur Kristopher Letang, tandis que le gardien Matt Murray n’a toujours pas joué depuis le début des séries.

Daley a raté quatre matchs en raison d’une blessure au bas du corps. Il devrait retrouver son partenaire régulier Olli Maatta.

Streit pourrait participer à un premier match des séries avec les Penguins. Âgé de 39 ans, les Penguins ont acquis ses services avant la date limite des transactions et il s’entraînait sur la première unité d’avantage numérique, mercredi matin.

Schultz a récolté 51 points en saison régulière et était le défenseur le plus utilisé par les Penguins depuis le début des séries. Il s’est blessé à mi-chemin en première période d’une victoire de 1-0 dans le match no 2, lundi, quand il a été projeté contre la bande par l’attaquant des Sénateurs Mike Hoffman. Rust a retraité au vestiaire après une solide mise en échec de Dion Phaneuf, également en première période.

Les Penguins devront aussi se passer de l’attaquant Patric Hornqvist, qui s’est blessé lors du premier match face aux Sénateurs.