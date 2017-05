MONTRÉAL — Les détails lugubres — des échantillons d’urine contenant des traces de produits dopants échangés par d’autres, «propres», au travers d’un trou dans un mur en plein milieu de la nuit — ont été confirmés par un enquêteur indépendant dans un rapport de 144 pages dévoilé mercredi.

La réaction des législateurs aux nombreuses révélations qui ont secoué l’univers des sports olympiques était jusqu’ici plutôt discrète.

Jeudi, soit un peu plus d’un an après que le quotidien ‘The New York Times’ eut révélé des détails précis du scandale de dopage qui a gangréné l’équipe olympique russe, les dirigeants de l’Agence mondiale antidopage (AMA) se réuniront à Montréal. Ils n’imposeront pas de mesures drastiques envers la Russie ou l’AMA afin de colmater les failles dans son système, mais espèrent plutôt jeter les bases d’un long processus de réforme.

L’enjeu le plus urgent: à neuf mois des Jeux olympiques d’hiver, il y a peu, voire aucun, signe du prix que devra payer l’équipe olympique russe pour le système de dopage généralisé qui a été découvert au pays de Vladimir Poutine.

Le rapport de l’enquêteur Richard McLaren, publié en décembre dernier, a avancé que plus de 1000 athlètes russes qui évoluent dans des sports d’été, d’hiver ou paralympiques auraient pu avoir été impliqués ou avoir bénéficié des manipulations frauduleuses effectuées sur des échantillons testés positifs aux substances dopantes.

«Nous sommes préoccupés par la possibilité que nous soyons, si ce n’est déjà le cas, dans la même position qu’aux Jeux de Rio de Janeiro», a déclaré Paul Melia, le président et directeur général de l’Agence canadienne antidopage.

Aux Jeux d’été en 2016, le Comité international olympique avait refusé de sévir contre tous les athlètes russes, laissant plutôt quelques jours aux diverses fédérations sportives internationales pour trancher à savoir si ceux-ci pouvaient, ou non, participer aux épreuves au Brésil. Tous les athlètes russes, sauf un, ont été suspendus — une décision qui a été prise par l’IAAF à la suite d’une enquête distincte de celle de McLaren portant sur le dopage en athlétisme. La plupart des Russes ont obtenu l’autorisation de participer aux JO dans les autres disciplines.

Entre-temps, le Comité international olympique poursuit sa propre enquête à la suite de la publication du rapport McLaren, qui avait comme objectif de trouver des preuves de méfaits, et non d’établir les sanctions à décerner.

Donc, à quoi doit-on s’attendre de la rencontre de cette semaine?

«J’espère que nous en apprendrons davantage sur les progrès réalisés par la Russie pour se conformer, a dit Max Cobb, un directeur exécutif de ‘U.S. Biathlon’. C’est préoccupant de constater la divergence d’opinions, quand on entend l’IAAF dire qu’aucun progrès n’a été enregistré, alors que d’autres disent qu’ils sont satisfaits de ce qu’ils voient sur le terrain.»

De plus, il ne faut pas oublier que le temps presse. La cérémonie d’ouverture des Jeux de Pyeongchang est prévue le 9 février.

«Les athlètes ont une impression de déjà-vu — c’est le jour de la marmotte, a mentionné Travis Tygart, le président et directeur général de l’Agence américaine antidopage. Espérons simplement que cette fois-ci les décisions seront prises afin d’assurer l’équité et une véritable réforme du système afin que les amateurs de sports olympiques puissent retrouver leur confiance et se dire que ce qu’ils voient est réel.»