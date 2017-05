PITTSBURGH — Adam Frazier a produit un sommet personnel de quatre points, Josh Bell et John Jaso ont étiré les bras et les Pirates de Pittsburgh ont coulé les Nationals de Washington 10-4, jeudi.

Frazier a cogné un double de deux points en sixième manche et un simple de deux points en septième pour permettre aux Pirates creuser l’écart, après que la claque en solo de Jaso en cinquième eut brisé l’égalité de 4-4. Bell a ouvert la marque avec un circuit de deux points en première manche.

Andrew McCutchen et Chris Stewart ont chacun réussi deux coups sûrs pour les Pirates, qui ont conclu la rencontre avec un total de 13. Jason, qui a frappé trois longues balles cette saison, a produit deux points tandis que les Pirates enlevaient les honneurs de deux des trois matchs de cette série contre les meneurs de la section Est de la Nationale.

Tyler Glasnow (2-3) a signé la victoire en dépit du fait qu’il a alloué quatre points, dont deux mérités, et trois coups sûrs en cinq manches de travail. Il a enregistré six retraits au bâton et distribué trois buts sur balles.

Tanner Roark (3-2) a accordé sept points en cinq manches sur la butte, et il n’a toujours pas savouré de victoire à ses quatre derniers départs.