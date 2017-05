BIRMINGHAM, Ala. — Scott McCarron a inscrit un aigle au 18e trou, une normale-5, et sa ronde de 65 (moins-7) lui a permis de s’insérer dans le groupe de tête au Regions Tradition, le premier de cinq tournois majeurs sur le circuit des Champions.

Lee Janzen, Jeff Sluman et Miguel Angel Jimenez partagent le premier rang avec McCarron après la première ronde de jeu à Greystone, jeudi.

Sluman et Jimenez ont terminé leur journée avec un oiselet au 18e trou, tandis que Janzen a profité d’une séquence de six oiselets contre un boguey entre le 10e et le 17e trou. McCarron a conclu sa ronde avec un point d’exclamation, quand il a profité d’un bond favorable de sa balle contre les gradins autour du 18e vert.

Kenny Perry, vainqueur en 2014, fait partie du groupe suivant à moins-6 en compagnie de David Frost, Fred Funk, Scott Parel, Marco Dawson et Tommy Armour III.

Le champion en titre Bernhard Langer a amorcé le tournoi avec une ronde de 69.

Rod Spittle, de St. Catharines, en Ontario, a remis une carte de 69 et il fait partie du groupe à égalité au 13e rang. Stephen Ames, de Calgary, a bouclé sa ronde en 70 coups pour aboutir à égalité au 27e rang.