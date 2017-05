WILLIAMSBURG, Va. — Lexi Thompson a inscrit six oiselets dans un intervalle de sept trous et sa carte de 65 (moins-6) a été la meilleure du jour, jeudi, au Championnat Kingsmill.

Participant à un troisième tournoi depuis qu’elle a perdu l’ANA Inspiration en prolongation quand elle a été pénalisée de quatre coups pour une infraction soulignée par un téléspectateur, Thompson détient une avance d’un coup sur Gerina Piller, Brittany Lincicome et Angel Yin.

Thompson a joué la normale lors de son premier neuf, celui de retour. Elle a ensuite inscrit des oiselets au premier trou, ainsi qu’aux trous nos trois à sept sur le parcours River du complexe Kingsmill.

La golfeuse no 1 au monde Lydia Ko a joué 67, tout comme Sarah Jane Smith et Giulia Molinaro. La championne en titre Ariya Jutanugarn a joué 72.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a bouclé sa ronde en 70 coups et elle fait partie du groupe à égalité au 34e rang. Alena Sharp, de Hamilton, se retrouve dans le groupe suivant à égalité au 54e échelon après une ronde de 71. Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, et Jennifer Ha, de Calgary, ont inscrit des scores de 74 et elles font partie du groupe à égalité au 111e rang.