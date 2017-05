CLEVELAND — Le premier choix universel du dernier repêchage de la NFL, Myles Garrett, a conclu une entente avec les Browns de Cleveland.

Garrett a ratifié un contrat de quatre ans d’une valeur d’environ 30,4 millions $US, dont 20,3 millions $ sont garantis en boni à la signature.

L’ex-joueur étoile de l’Université Texas A&M a accepté l’offre vendredi et les Browns ont diffusé une vidéo sur Twitter de Garrett qui ratifie le document alors que joue, en arrière-plan, «Kiss From A Rose» de Seal.

Garrett est un ailier défensif qui possède la vitesse d’un demi-offensif. Il a réussi 32 sacs et demi en trois saisons avec les Aggies de l’Université Texas A&M.

Il aura un impact immédiat chez les Browns, qui ont présenté une fiche de 1-15 la saison dernière et qui n’ont pas participé aux éliminatoires de la NFL depuis 2002. Garrett a été impressionnant la semaine dernière lors du mini-camp des recrues de l’équipe, démontrant sa capacité à déborder le front offensif pour atteindre le quart-arrière.

Les Browns ont maintenant mis sous contrat six des 10 joueurs qu’ils ont repêchés le mois dernier.