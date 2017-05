BALTIMORE — Les Blue Jays de Toronto ont inscrit le nom du voltigeur Darrell Ceciliani sur la liste des blessés en raison d’un problème à l’épaule gauche, en plus de rappeler le voltigeur Anthony Alford du niveau AA.

L’équipe a annoncé ces manoeuvres vendredi, avant d’amorcer une série de trois rencontres face aux Orioles de Baltimore.

Ceciliani, qui avait été rappelé du niveau AAA mardi, s’est blessé en cognant un circuit dans la victoire de 9-0 des Blue Jays face aux Braves d’Atlanta, jeudi.

Alford, un des espoirs les plus prometteurs des Blue Jays, affichait une moyenne de ,325 avec trois circuits et 11 points produits cette saison avec les Fisher Cats du New Hampshire.