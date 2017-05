SAN JOSE, Calif. — L’attaquant des Sharks de San Jose Joel Ward a été opéré à l’épaule droite et il devrait être remis à temps pour le début de la prochaine saison, a indiqué l’organisation californienne vendredi.

Le directeur général des Sharks Doug Wilson a confié que Ward avait joué en dépit d’une légère blessure à l’épaule pendant une bonne partie de la saison, et qu’il avait récemment pris la décision de subir une intervention chirurgicale plutôt que de se soumettre à un processus de rééducation.

Wilson a fait cette annonce au lendemain de la sortie publique de Ward à un match des Athletics d’Oakland, où il portait une attelle à son bras droit.

Ward a connu une baisse de régime significative à sa deuxième saison avec les Sharks. Il a conclu la campagne avec 10 buts et 19 mentions d’aide, un an après avoir marqué 21 buts et récolté 22 passes.