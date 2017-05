WILLIAMSBURG, Va. — Lexi Thompson a remis une deuxième carte consécutive de 65 (moins-6), vendredi, et elle détient trois coups d’avance sur Gerina Piller avant les rondes du week-end au Championnat Kingsmill.

Thompson participe à un troisième tournoi depuis qu’elle a perdu l’ANA Inspiration en prolongation quand elle a été pénalisée de quatre coups pour une infraction soulignée par un téléspectateur.

La puissante cogneuse originaire de la Floride a réussi six oiselets et a évité les bogueys sur le parcours River du club Kingsmill. Sa ronde a été interrompue pendant une heure en raison de la pluie.

Piller a joué 67, terminant sa journée en alternant oiselets et bogueys sur ses quatre derniers trous. Elle est toujours à la recherche d’une première victoire sur le circuit de la LPGA.

La golfeuse no 1 au monde Lydia Ko fait partie du groupe suivant à moins-8 après une ronde de 67. Ko n’a pas signé de victoire depuis juillet dernier et elle tente d’éviter que So Yeon Ryu ou Ariya Jutanugarn vole sa couronne.

Ryu, qui a gagné l’ANA Inspiration, se retrouve à moins-5 après une ronde de 67. Jutanugarn est la championne en titre du tournoi et elle se retrouve à moins-3 après avoir elle aussi joué une ronde de 67.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a joué 70 et elle se retrouve à égalité au 40e rang à moins-2. Alena Sharp, de Hamilton, a bouclé sa ronde en 70 coups pour aboutir à égalité au 52e rang à moins-1. Maude-Aimée Leblanc (75), de Sherbrooke, et Jennifer Ha (76), de Calgary, n’ont pas respecté le seuil de qualification.