TAMPA, Fla. — Les Buccaneers de Tampa Bay ont accordé un contrat d’une saison au quart Ryan Fitzpatrick pour qu’il devienne le réserviste de Jameis Winston.

Fitzpatrick a passé les deux dernières saisons avec les Jets de New York, qui n’ont pas renouvelé son contrat à la fin de la dernière campagne.

Les Buccaneers ont annoncé la nouvelle vendredi.

Âgé de 34 ans, Fitzpatrick a établi un record d’équipe chez les Jets en 2015 avec 31 passes de touché, ce qui lui a valu une prolongation de contrat d’une saison et 12 millions $ US. Il a toutefois connu des ennuis en 2016, alors que les Jets ont gagné un seul de leurs six premiers matchs. Fitzpatrick a été laissé de côté à deux reprises et il a lancé seulement 12 passes de touché contre 17 interceptions.