BALTIMORE — Les Blue Jays de Toronto ont placé le nom du lanceur Aaron Sanchez sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours, samedi, en raison d’une coupure au majeur droit.

Sanchez a alloué trois points et six coups sûrs en plus de six manches de travail, vendredi soir, dans une défaite de 5-3 des Blue Jays contre les Orioles de Baltimore. Il a effectué 93 tirs et il n’a pas été le lanceur de décision.

Sanchez montre un dossier de 0-1 et une moyenne de points mérités de 3,33 en cinq départs cette saison. Plus tôt dans la campagne, il a eu des problèmes d’ampoules et il a également subi une intervention chirurgicale afin de retirer une partie de l’ongle de son doigt.

Le receveur des Blue Jays Russell Martin a réintégré la formation et l’équipe torontoise a rappelé le lanceur droitier Cesar Valdez du niveau AAA. Le voltigeur Dwight Smith fils a été envoyé dans les mineures et le receveur Mike Ohlman a été désigné pour assignation.