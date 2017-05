IRVING, Texas — James Hahn n’a pas commis de boguey et il a remis une carte de 64 (moins-6) pour prendre la tête après trois rondes au AT&T Byron Nelson, samedi.

Hahn montre un pointage cumulatif de moins-12, mais même s’il a réussi un oiselet aux 15e et 16e trous, il aurait pu réussir un aigle au 16e et un oiselet au 17e. Il détient une avance d’un coup devant Billy Horschel, qui a réussi un oiselet à ses trois derniers trous et qui a joué 66.

Jason Day a également signé une séquence d’oiselets, à mi-chemin dans sa ronde. Il a aussi fait plaisir à la foule en calant un long coup roulé d’une distance de 60 pieds pour sauver une normale au 17e trou. En vertu d’une ronde de 63, la meilleure de la journée, il se retrouve à égalité au troisième échelon, à moins-10.

Jason Kokrak accompagne Day en troisième place, mais il a connu une ronde difficile, remettant une carte de 72. Il détenait une avance de cinq coups après 36 trous, ce qui lui avait permis d’établir un nouveau record pour ce tournoi. Kokrak avait joué 62, vendredi.

Cameron Tringale (67) se retrouve seul en cinquième position, à moins-9. Le gagnant du Tournoi des Maîtres, Sergio Garcia (64), fait quant à lui partie d’un groupe de trois golfeurs à égalité au sixième rang, à moins-8.

Le seul Canadien à avoir évité le couperet, Nick Taylor, a fait un bond de 33 places grâce à une très bonne ronde de 66. Il se retrouve à égalité avec cinq autres joueurs au 36e échelon, à moins-2.