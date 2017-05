WILLIAMSBURG, Va. — Lexi Thompson demeure en tête du classement et se dirige vers une première victoire depuis qu’une violation d’un règlement lui a coûté un titre majeur.

Thompson a remis une carte de 69 (moins-2), samedi, et elle détient trois coups d’avance sur In Gee Chun avant la ronde finale du Championnat de Kingsmill.

Thompson dispute son troisième événement depuis sa défaite au tournoi ANA Inspiration, lors duquel elle a été pénalisée de quatre coups pour avoir violé un règlement, chose qui avait été rapportée par un téléspectateur.

La golfeuse originaire de la Floride a réussi trois oiselets et elle a commis un boguey — au 17e trou — et elle a montré un pointage cumulatif de moins-14.

Chun a terminé sa journée avec une carte de 67, réussissant six oiselets. Elle a également commis deux bogueys.

Lydia Ko, la joueuse numéro un, accuse cinq coups de retard et elle est à moins-9 à la suite d’une troisième ronde de 67. Elle tente de résister à So Yeon Ryu et Ariya Jutanugarn pour le premier rang mondial. Ko n’a pas connu la victoire depuis juillet dernier.

Sei Young Kim (66) et Minjee Lee (67), la championne de 2015, se retrouvent également à moins-9.

Ryu, qui a gagné le tournoi ANA inspiration, affiche un cumulatif de moins-4 après avoir joué 72. Jutanugarn, la championne en titre du tournoi, se retrouve elle aussi à moins-4 après une ronde de 70.

Les Canadiennes Brooke Henderson (69) et Alena Sharp (71) se trouvent respectivement à égalité au 15e et au 48e rang.