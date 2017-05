CONCORD, N.C. — Kyle Busch a dépassé un rival de façon culottée pour prendre les devants et éventuellement remporter pour une première fois la course des étoiles de la NASCAR, samedi.

Même si cette course ne compte pas au classement, il s’agissait de la première victoire de Busch cette saison et sa première au Charlotte Motor Speedway. Busch avait également gagné l’épreuve dans la série Camping World Truck, vendredi soir, mais sa victoire de samedi lui a permis d’empocher la coquette somme de 1 million $US.

Busch s’est dirigé au bas de la piste pour devancer Brad Keselowski et Jimmie Johnson lors d’une relance et il a pris les commandes de la course dans un dernier sprint de 10 tours. Le nouveau format permettait à 10 pilotes de s’affronter lors de 10 tours finaux alors que la bourse était en jeu.

Busch a été intouchable lorsqu’il s’est posté devant les autres pilotes.