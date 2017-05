MONTRÉAL — Il était attendu depuis longtemps ce match référence de l’Impact et c’est ce que la formation montréalaise a livré samedi en ayant le dessus 4-1 face aux Timbers de Portland.

Tout le monde s’est lancé dans un concert d’éloges après la rencontre. Les jeunes Kyle Fisher et Ballou Tabla ont poursuivi leur bon travail et Ignacio Piatti a été impérial. Mais en creusant un peu plus, on réalise que le retour au jeu de Marco Donadel a refermé les brèches en milieu de terrain et un petit ajustement en défensive a évité l’accumulation de contre-attaques dangereuses de la part de l’adversaire.

Donadel avait raté deux rencontres en raison d’un problème à un genou. Ni Hernán Bernardello, ni Adrián Arregui n’a été particulièrement impressionnant dans le rôle de milieu défensif depuis le début de la campagne et le retour de Donadel a eu un effet immédiat, samedi.

L’Italien âgé de 34 ans a multiplié les reprises de possession et s’est chargé des relances. Il a effectué 60 passes, un sommet au cours de la rencontre, tout en affichant un taux de réussite de 93,3 pour cent, ce qui l’a classé deuxième derrière son partenaire de jeu Patrice Bernier parmi les 20 joueurs de position partants.

«Sa force est dans la construction du jeu, a mentionné l’entraîneur-chef Mauro Biello. Il est calme. Il veut le ballon même dans le trafic et il prend de bonnes décisions.»

«Il ne panique pas sous pression, a renchéri Bernier. Si nous sommes capables de temporiser le jeu, de maîtriser la possession, nous évitons de courir en va et vient. (…) Ça permet à des gars comme Blerim (Dzemaili), ‘Nacho’ (Piatti) et Ballou d’être plus frais à l’attaque.»

L’autre coup payant est venu de Biello, qui a opté pour un 4-3-3 plus confortable pour les éléments en place et qui avait mis l’accent sur la défensive à l’entraînement au cours de la semaine.

«Nous avons gardé un équilibre avec nos arrières latéraux, a expliqué Biello. Un seul arrière latéral allait vers l’avant (samedi) et l’autre revenait appuyer la défensive. C’était important de garder un équilibre, même quand nous attaquions.»

L’Impact jouera son prochain match en MLS seulement le 3 juin, quand les Red Bulls de New York seront de passage au stade Saputo. Le Bleu-blanc-noir disputera entre-temps sa demi-finale du Championnat canadien face aux Whitecaps de Vancouver, et en vertu des règlements, les équipes devront insérer trois Canadiens dans leur formation partante.

Bernier, Ballou et Anthony Jackson-Hamel faisaient partie de la formation partante de l’Impact face aux Timbers. Biello devrait cependant faire une rotation dans son personnel, du moins pour le match aller qui sera présenté dès mardi à Vancouver.

Est-il donc dommage que l’Impact ne puisse revenir rapidement sur le terrain avec les mêmes effectifs pour continuer de bâtir sur sa performance la plus complète de la saison?

«Oui, a répondu le gardien Evan Bush avant d’apporter une nuance. Par contre, nous avons plusieurs joueurs qui doivent panser leurs blessures. ‘Nacho’ a failli rater la rencontre (face aux Timbers). Matteo (Mancosu) et Victor (Cabrera) sont toujours sur la touche. Il y a aussi Andrés Romero qui tente de retrouver la forme. Nous avons donc de nombreux joueurs importants qui sont absents. Nous espérons qu’ils soient rétablis lorsque le calendrier de la MLS reprendra.»

Il sera intéressant de voir quels joueurs feront le voyage à Vancouver et quels joueurs resteront derrière à Montréal pour se reposer en attendant le match retour le 30 mai. Il faudra également voir si l’équipe aura toujours en tête les bonnes sensations de la victoire face aux Timbers lors de son retour en MLS.